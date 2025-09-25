Михайло Цирук

У пʼятницю, 26 вересня, поєдинком новачків елітного дивізіону, Кудрівки та Епіцентру, стартує сьомий тур УПЛ. Один з головних його поєдинків відбудеться на львівському стадіоні Україна, де Карпати прийматимуть Динамо, однак і окрім цієї гри в програмі буде чимало цікавого.

Луганська Зоря, після прикрої поразки від Шахтаря на останніх хвилинах, зустрінеться зі столичною Оболонню, ЛНЗ та Кривбас спробують здобути свої другі перемоги поспіль в очному в Черкасах, а Металіст 1925 матиме шанс наздогнати в турнірній таблиці ковалівський Колос, якщо зможе перемогти його Пропонуємо до вашої уваги анонс чергового ігрового вікенду в українській національній першості.

Пʼятниця, 26 вересня

18:00 Кудрівка - Епіцентр

Минулого туру обидва новачки УПЛ програли, однак зробили це по-різному. Епіцентр дав бій та влаштував справжній трилер у поєдинку з міцним криворізьким Кривбасом, забивши у ворота суперника аж 4 мʼячі, а один з них записав на свій рахунок Владислав Супряга.

Кудрівка ж програла другий матч поспіль досить безнадійно, тож зараз уже точно можна стверджувати, що після яскравого старту команда Василя Баранова трохи здулася, і тепер для неї розпочинаються важкі робочі будні. Хто з дебютантів еліти зуміє здобути таку важливу перемогу?

Прогноз ХSPORT.ua - нічия

Субота, 27 вересня

13:00 Олександрія - Полтава

Для Олександрії, яка в останніх двох матчах УПЛ розгромила ЛНЗ (4:1) та відібрала очки у Динамо (2:2), ця зустріч - чудовий шанс продовжити серію позитивних результатів. Полтаві поки важко на рівні УПЛ, і перемога над Вересом у другому турі наразі так і залишається для команди єдиною. Чи вдасться збільшити їхню кількість за підсумками матчу на Кіровоградщині?

Прогноз ХSPORT.ua - перемога Олександрії

15:30 Зоря - Оболонь

Досить цікаве протистояння очікуватиме нас і в Києві, де Зоря прийматиме місцеву Оболонь. На старті сезону луганці, місцями, демонструють дуже непогану гру, проте до цієї гри підходять після двох поразок поспіль: від Колоса (1:3) та Шахтаря (0:1).

Свій останній матч програла й Оболонь, поступившись Карпатам (0:2), і таким чином безвиграшна серія пивоварів у всіх турнірах складає вже 4 поєдинки. Хто з команд зуміє повернутися на переможний шлях?

Прогноз ХSPORT.ua - перемога Зорі

18:00 Карпати - Динамо

Відібрати очки у Динамо цієї осені поки може будь-хто. А львівські Карпати - це зовсім навіть не будь-хто, а команда з хорошим підбором виконавців та тренером. Тож у Львові чекаємо на якісний поєдинок з інтригою, а переможе нехай сильніший та стабільніший.

Прогноз ХSPORT.ua - перемога Динамо

Неділя, 28 вересня

13:00 ЛНЗ - Кривбас

Минулого туру черкаський ЛНЗ перервав серію з двох поразок поспіль мінімальною перемогою над Рухом (1:0), а Кривбас виправився за мінімальну поразку від Полісся (0:1) видовищною перемогою над Епіцентром (5:4). Тож завдання на цей тур цілком зрозуміле - продовжити успішну серію.

Прогноз ХSPORT.ua - нічия

15:30 Металіст 1925 - Колос

Якби у цьому турі не зустрічалися Карпати та Динамо, то зустріч третьої та пʼятої команд турнірної таблиці претендувала б на статус головного матчу туру одноосібно. Обидва колективи підходять до гри в чудовій формі: Металіст 1925 не програє в УПЛ чотири поєдинки поспіль, а в усіх турнірах - 6.

Колос же взагалі став одним з головних відкриттів старту чемпіонату, та станом на зараз є одним з трьох лідерів турнірної таблиці, які поки не поступалися в УПЛ. Тож, чекаємо на яскравий футбол у Житомирі, який відповідатиме позиціям обох колективів.

Прогноз ХSPORT.ua - нічия

18:00 Рух - Шахтар

Попри те, що серед тижня львівський Рух розбив у 1/16 Кубка України житомирське Полісся (3:0), у чемпіонаті в підопічних Івана Федика поки все погано: лише одна перемога в шести турах, і останнє місце в турнірній таблиці. Повірити в те, що така команда матиме шанси зупинити Шахтар, наразі досить важко, однак у гірників зараз чимало проблем в атаці, тож хто знає, можливо на нас чекає сюрприз.

Прогноз ХSPORT.ua - перемога Шахтаря

Понеділок, 29 вересня

18:00 Верес - Полісся

Набрали ходи в чемпіонаті й учасники останнього матчу туру. Верес набрав сім очок в останніх трьох матчах УПЛ, і попри виліт з Кубка від друголігового Локомотива (0:1) можемо стверджувати, що останнім часом справи команди пішли вгору.

Полісся також сенсаційно згоріло Руху в Кубку (0:3), та перед цим команда здобула перемоги у двох матчах поспіль, тож цілком можливо, що в цьому матчі ми побачимо значно потужніших вовків, ніж тих, що без варіантів поступилися останній команді чемпіонату.

