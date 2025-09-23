Тренер Руха завуальовано назвав винуватця в останніх невдачах в УПЛ
Головний тренер Руха Іван Федик висловився про свого попередника Віталія Пономарьова, який перетягнув в ЛНЗ за собою групу футболістів львівського клубу. Його слова наводить УПЛ ТБ.
Він знає нашу команду та всіх наших гравців. Можна сказати, що всіх, кого він хотів, він забрав до ЛНЗ. Він прекрасно знав усіх гравців. Як грає ЛНЗ теж, у принципі, було зрозуміло. ЛНЗ завжди грає в такому стилі, тому, я думаю, це було очікувано для всіх», - сказав Федик.
