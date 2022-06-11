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Лужний не очікував, що Миколенко так швидко адаптується в «Евертоні»

Екс-захисник «Арсеналу» оцінив, як колишньому підопічному по «Динамо» вдалося влитися в колектив
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
17:21
Лужний не очікував, що Миколенко так швидко адаптується в «Евертоні»
Олег Лужний / Фото - ФК Динамо Київ

Колишній тренер «Динамо» Олег Лужний в ефірі «Головної команди» позитивно оцінив швидкість адаптації захисника Віталія Миколенка в «Евертоні».

Чесно, я позитивно здивований, що він так втягнувся. Думав, що більше часу буде потрібно. По-перше, він не знає мови. По-друге, там специфічна команда, «Евертон» грає в інший футбол, більш силова гра. Бий туди й підбирай.

Вважаю, перші 3-4 матчі він так собі… Це нормальна ситуація, потім втягнувся.

Думаю, його в середині колективу підтримали. Впевненість відчув. Повинен заграти, всі дані для цього є.

Раніше «Евертон» запропонував «Динамо» провести благодійний матч на підтримку України.

Сергій Стаднюк
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Теги

Віталій Міколенко Евертон Олег Лужний

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