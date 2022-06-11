«Евертон» запропонував «Динамо» провести благодійний матч на підтримку України
Лужний не очікував, що Миколенко так швидко адаптується в «Евертоні»
Екс-захисник «Арсеналу» оцінив, як колишньому підопічному по «Динамо» вдалося влитися в колектив
Олег Лужний / Фото - ФК Динамо Київ
Колишній тренер «Динамо» Олег Лужний в ефірі «Головної команди» позитивно оцінив швидкість адаптації захисника Віталія Миколенка в «Евертоні».
Чесно, я позитивно здивований, що він так втягнувся. Думав, що більше часу буде потрібно. По-перше, він не знає мови. По-друге, там специфічна команда, «Евертон» грає в інший футбол, більш силова гра. Бий туди й підбирай.
Вважаю, перші 3-4 матчі він так собі… Це нормальна ситуація, потім втягнувся.
Думаю, його в середині колективу підтримали. Впевненість відчув. Повинен заграти, всі дані для цього є.
Раніше «Евертон» запропонував «Динамо» провести благодійний матч на підтримку України.
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