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«Львів» залишився без капітана команди
32-річний захисник вирішив не продовжувати контракт
Олексій Довгий / фото - FootBoom
Захисник «Львова» Олексій Довгий покинув клуб. Про це повідомляє прес-служба клубу.
32-річний футболіст був капітаном команди. Він прийняв рішення не продовжувати контракт, що сплив.
Довгий забив 17 м'ячів і оформив 7 асистів у 237 матчах. Крім «городян» виступав за кам'янську «Сталь», «Ворсклу», «Волинь», «Динамо-2», «Маріуполь», «Металіст» і «Олександрію».
Раніше тренер «Львова» Олег Дулуб назвав «Динамо» фаворитом наступного сезону.
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