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«Львів» зберіг 12 футболістів з торішнього складу

До першої команді підпустили лідерів молодіжного колективу
Футбол Українська Прем'єр-ліга
13:51
«Львів» зберіг 12 футболістів з торішнього складу
Фото - ФК Львів

Головний тренер «Львова» Олег Дулуб розповів про кадрові втрати і найближчі плани команди.

9 липня проведемо перший спаринг — з аматорами із «Кормила» (Давидів), які виступають у першості Львівської області. За тиждень ми вирушимо до Ужгорода, де зіграємо з «Минаєм». На 20 липня у «Львова» заплановано контрольний поєдинок із чемпіоном Львівщини — «Юністю» (Верхня Білка), а 24-го зіграємо з «Вересом». Ось такі найближчі плани.

Були присутні на перших тренуваннях 12 з команди минулого року. Також ми запросили і декількох лідерів молодіжного складу.

Чи розраховуємо на легіонерів? Ні, і не тому, що в мене до них якесь упереджене ставлення, просто такі сучасні реалії. До речі, пригадується, ще в січні, обмінюючись думками з клубним керівництвом, я стверджував, що «Львову» треба робити ставку на українських футболістів, оскільки минулого сезону легіонери не були такими помітними, як раніше.

Втім, якщо відверто, то від двох іноземців, яких ми підписали в лютому, Іссіара Драме та Фарука Мію, я б не відмовився. Це якісні виконавці, однак їх не буде в команді.

На жаль, і серед українців без втрат не обійшлося. Олексій Довгий виявив бажання піти до «Руха», ще один ветеран Сергій Політило вирішив повернутися до «Чорноморця». Щодо Олександра Романчука, то він зараз на перегляді в одній із польських команд, але не виключений варіант, що він продовжить кар’єру у Львові.

Останніми тижнями ми з помічниками зосередилися на селекційній роботі. Декілька потенційних новачків вже перебувають у нашому тренувальному таборі, проте ще складно сказати, кому з них буде запропоновано підписати контракт. Ще є трохи часу для експерименту, хоча для нас це буде складний виклик. Адже проводити календарні матчі доведеться під час воєнного стану.

раніше екс - гравець іншого львівського клубу заявив, що не розуміє сенсу залишати росію.

Джерело: КОМАНДА 1 Сергій Стаднюк
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Олег Дулуб ФК Львів

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