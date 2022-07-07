«Львів» зберіг 12 футболістів з торішнього складу

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Головний тренер «Львова» Олег Дулуб розповів про кадрові втрати і найближчі плани команди.

Були присутні на перших тренуваннях 12 з команди минулого року. Також ми запросили і декількох лідерів молодіжного складу.

Чи розраховуємо на легіонерів? Ні, і не тому, що в мене до них якесь упереджене ставлення, просто такі сучасні реалії. До речі, пригадується, ще в січні, обмінюючись думками з клубним керівництвом, я стверджував, що «Львову» треба робити ставку на українських футболістів, оскільки минулого сезону легіонери не були такими помітними, як раніше.

Втім, якщо відверто, то від двох іноземців, яких ми підписали в лютому, Іссіара Драме та Фарука Мію, я б не відмовився. Це якісні виконавці, однак їх не буде в команді.

На жаль, і серед українців без втрат не обійшлося. Олексій Довгий виявив бажання піти до «Руха», ще один ветеран Сергій Політило вирішив повернутися до «Чорноморця». Щодо Олександра Романчука, то він зараз на перегляді в одній із польських команд, але не виключений варіант, що він продовжить кар’єру у Львові.

Останніми тижнями ми з помічниками зосередилися на селекційній роботі. Декілька потенційних новачків вже перебувають у нашому тренувальному таборі, проте ще складно сказати, кому з них буде запропоновано підписати контракт. Ще є трохи часу для експерименту, хоча для нас це буде складний виклик. Адже проводити календарні матчі доведеться під час воєнного стану.