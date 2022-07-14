Лише одна перешкода завадила Маркевичу очолити «Шахтар»

Названо умову, за якої досвідчений фахівець міг прийти в третій український гранд у своїй кар'єрі

Мирон Маркевич / Фото - УАФ

Колишній тренер «Металіста» та «Дніпра» Мирон Маркевич міг очолити «Шахтар». Про це повідомив журналіст Ігор Циганик в ефірі програми «Циганик Live».

За інформацією джерела, «гірники» розглядали кандидатуру досвідченого фахівця. Він міг посісти посаду головного тренера у разі відмови Ігора Йовічевіча.

В такому випадку, до тренерського штабу ввійшов би його син, наставник «Маріуполя» Остап Маркевич. Ще одним кандидатом на пост був Юрій Вернидуб.

Раніше «Шахтар» офіційно оголосив про призначення Йовічевіча.