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Офіційно. Йовічевіч – новий головний тренер «Шахтаря»

Контракт підписаний на 2 роки
Футбол Українська Прем'єр-ліга
10:21
Офіційно. Йовічевіч – новий головний тренер «Шахтаря»

Новим головним тренером «Шахтаря» став Ігор Йовічевіч, повідомляє прес-служба «гірників».

Контракт підписаний на 2 роки – до 2024-го.

Йовічевіч тренував «Дніпро-1» в минулому сезоні УПЛ і зайняв 3 місце з командою в турнірній таблиці.

В Україні Йовічевич раніше також тренував львівські « Карпати », Всього в якості тренера Йовічевич провів 92 матчі в УПЛ, здобув 37 перемог, 18 разів його команди зіграли внічию, а також зазнали 37 поразок.

Днями « Шахтар » покинув попередній головний тренер Роберто Де Дзербі.

Петро Приходько
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Ігор Йовічевіч Шахтар Донецьк

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