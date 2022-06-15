Лише один український футболіст потрапив в список номінантів на премію Golden Boy-2022
Ним став захисник «Динамо» Ілля Забарний
Захисник «Динамо» Ілля Забарний потрапив в список номінантів на премію Golden Boy-2022, повідомляє Tuttosport.
У список претендентів потрапили 100 футболістів. Відзначимо, що туди не можуть потрапити гравці старше 21-го року.
Забарний - єдиний українець, який номінований на цю нагороду. У минулому році захисник «Динамо» також був номінований на премію. А ще Анатолій Трубін і Михайло Мудрік.
Раніше стало відомо, що Забарним цікавиться топ-клуб АПЛ
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