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Лише один український футболіст потрапив в список номінантів на премію Golden Boy-2022

Ним став захисник «Динамо» Ілля Забарний
Футбол Українська Прем'єр-ліга
18:59
Лише один український футболіст потрапив в список номінантів на премію Golden Boy-2022

Захисник «Динамо» Ілля Забарний потрапив в список номінантів на премію Golden Boy-2022, повідомляє Tuttosport.

У список претендентів потрапили 100 футболістів. Відзначимо, що туди не можуть потрапити гравці старше 21-го року.

Забарний - єдиний українець, який номінований на цю нагороду. У минулому році захисник «Динамо» також був номінований на премію. А ще Анатолій Трубін і Михайло Мудрік.

Раніше стало відомо, що Забарним цікавиться топ-клуб АПЛ 

 

 

Петро Приходько
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Теги

Ілля Забарний Динамо Київ

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