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Топ-клуб АПЛ цікавиться Забарним

За 19-річним українцем слідкує команда з Лондона
Футбол Українська Прем'єр-ліга
21:15
Топ-клуб АПЛ цікавиться Забарним

Лондонський «Тоттенгем» цікавиться 19-річним центральним захисником «Динамо» Іллею Забарним. Про це повідомляє football.london.

Клуб уважно слідкує за українцем і розглядає можливість його трансферу влітку. Однак їх відлякує те, що в жовтні гравець підписав п’ятирічний контракт з киянами.

Інтерес з боку топ-клубу до Забарного цілком прогнозований. Адже в свої 19 років він вже є основним гравцем «Динамо» та збірної України, за яку вже встиг провести 20 матчів, зокрема і на Євро-2020.

Нагадаємо, що талант «Шахтаря» відмовив в переході «Ювентусу» та «Мілану».

Сергій Лук'яненко
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