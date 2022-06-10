Топ-клуб АПЛ цікавиться Забарним

За 19-річним українцем слідкує команда з Лондона

Лондонський «Тоттенгем» цікавиться 19-річним центральним захисником «Динамо» Іллею Забарним. Про це повідомляє football.london.

Клуб уважно слідкує за українцем і розглядає можливість його трансферу влітку. Однак їх відлякує те, що в жовтні гравець підписав п’ятирічний контракт з киянами.

Інтерес з боку топ-клубу до Забарного цілком прогнозований. Адже в свої 19 років він вже є основним гравцем «Динамо» та збірної України, за яку вже встиг провести 20 матчів, зокрема і на Євро-2020.

Нагадаємо, що талант «Шахтаря» відмовив в переході «Ювентусу» та «Мілану».