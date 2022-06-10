На Де Дзербі з’явився ще один претендент
Топ-клуб АПЛ цікавиться Забарним
За 19-річним українцем слідкує команда з Лондона
Лондонський «Тоттенгем» цікавиться 19-річним центральним захисником «Динамо» Іллею Забарним. Про це повідомляє football.london.
Клуб уважно слідкує за українцем і розглядає можливість його трансферу влітку. Однак їх відлякує те, що в жовтні гравець підписав п’ятирічний контракт з киянами.
Інтерес з боку топ-клубу до Забарного цілком прогнозований. Адже в свої 19 років він вже є основним гравцем «Динамо» та збірної України, за яку вже встиг провести 20 матчів, зокрема і на Євро-2020.
Нагадаємо, що талант «Шахтаря» відмовив в переході «Ювентусу» та «Мілану».
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