Сергій Разумовський

Півзахисник збірної Мексики Хільберто Мора отримав шанс зіграти у матчі першого туру чемпіонату світу 2026 проти ПАР, який мексиканці виграли з рахунком 2:0. 17-річний футболіст з’явився на полі на 66-й хвилині зустрічі, вийшовши на заміну замість Альваро Фідальго.

Для Мори цей вихід став історичним. Він дебютував на чемпіонаті світу у віці 17 років і 240 днів, а отже увійшов до числа наймолодших гравців в історії турніру. У загальному рейтингу він посів шосте місце, повідомляє Opta.

Абсолютний рекорд у цій категорії досі належить колишньому футболісту збірної Північної Ірландії Норману Вайтсайду. На чемпіонаті світу 1982 року в Іспанії він уперше зіграв на мундіалі у віці 17 років і 41 день.

Сім наймолодших гравців в історії чемпіонатів світу

Норман Вайтсайд, збірна Північної Ірландії — 17 років 41 день Самюель Ето’О, збірна Камеруну — 17 років 99 днів Фемі Опабунмі, збірна Нігерії — 17 років 101 день Саломон Олембе, збірна Камеруну — 17 років 185 днів Пеле, збірна Бразилії — 17 років 235 днів Хільберто Мора, збірна Мексики — 17 років 240 днів Бартолом’ю Огбече, збірна Нігерії — 17 років 244 дні

Таким чином, Мора не лише допоміг збірній Мексики здобути перемогу на старті турніру, а й уписав своє ім’я в історію чемпіонатів світу. Для такого юного футболіста це справді помітне досягнення, яке лише підкреслює його потенціал і довіру тренерського штабу.