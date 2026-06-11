Сергій Разумовський

У матчі-відритті чемпіонат світу-2026 збірна Мексики на стадіоні Ацтека впевнено здолала ПАР і з самого старту турніру заявила про серйозні амбіції. Господарі поля виглядали значно переконливіше, краще контролювали гру та швидко скористалися помилками суперника, тоді як південноафриканці так і не змогли нав’язати їм рівну боротьбу.

У стартовому складі ПАР вийшов Іме Окон, який узимку 2025 року разом із Богданом Слюбиком перебував на перегляді в київському Динамо, але до команди так і не приєднався. Уже на початку зустрічі оборона африканців дала збій, і Кіньйонес без особливих проблем розстріляв воротаря, відкривши рахунок у матчі. Цей епізод став наслідком невпевнених дій захисної лінії, яка не змогла належним чином зреагувати на швидку атаку мексиканців.

Особливо невдалою гра видалася для Сітоле. Саме його невпевнені дії призвели до першого пропущеного м’яча, а після перерви опорний півзахисник ще й залишив свою команду в меншості, отримавши пряме вилучення за фол останньої надії. Після цього ПАР остаточно втратила контроль над ситуацією, а приблизно через двадцять хвилин Рауль Хіменес забив удруге, фактично знявши всі питання щодо підсумкового результату.

У завершальній частині зустрічі команди ще й обмінялися вилученнями. Зване, який вийшов на заміну, вдарив суперника рукою в обличчя та достроково залишив поле. Уже в компенсований час Монтес також змушений був зупиняти суперника фолом, щоб не дозволити йому вийти сам на сам із воротарем.

Таким чином, Мексика розпочала виступ у групі A з трьох очок, а ПАР стартувала на турнірі з поразки, ще й втратила одразу двох футболістів на решту групового етапу.

Чемпіонат світу-2026. Груповий етап, перший тур

Мексика – ПАР 2:0

Голи: Кіньйонес, 9, Хіменес, 67

Мексика: Ранхель, Гальярдо, Васкес, Монтес, Реєс, Гутьєррес (Чавес, 66), Ліра (Альварес, 76), Фідальго (Мора, 66), Кіньйонес (Вега, 79), Альварадо, Хіменес (Гонсалез, 76)

ПАР: Вільямс, Мудау, Окон, Сібісі, Модіба (Апполліс, 77), Мокоена, Сітоле, Мбатха (Фостер, 56), Моремі, Фостер, Апполліс (Макгопа, 77); Адамс (Зване, 61)

Попередження: Гутьєррес (23) – Мокоена (17), Сібісі (74)

Вилучення: Монтес (90+2) – Сітоле (49), Зване (84)

Відео: MEGOGO