Сергій Разумовський

Желько Любенович продовжує формувати склад грузинської Гагри із помітним українським акцентом. Як повідомляє «ТаТоТаке», у першому колі сезону в тбіліському клубі під керівництвом сербського фахівця вже виступав український півзахисник Ілля Скрипник, а взимку кількість українців у команді може збільшитися.

За інформацією джерела, найближчим часом Гагра підпише контракти ще з двома футболістами з України. Йдеться про 30-річного воротаря Олександра Воробея, який раніше вже мав досвід виступів за цей клуб, а також про 22-річного нападника Андрія Андрейчука — ексгравця Буковини.

Таким чином, у разі підтвердження переходів українська «діаспора» в Гагрі зросте до трьох гравців. Після першого кола сезону команда посідає 5-те місце в турнірній таблиці Ліги Еровнулі.

Нагадаємо Гагру Любенович очолив у 2025 році після скандального відходу з Ворскли.