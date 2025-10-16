Павло Василенко

Колишній головний тренер полтавської Ворскли та закарпатського Минаю Желько Любенович найближчим поверннеться до роботи, повідомляє ТаТоТаке.

Зараз сербський фахівець знаходиться у Грузії, де в найближчі дні має підписати контракт з місцевою Гагрою, який наразі займає шосте місце в чемпіонаті.

Зазначається, що у тренерському штабі Желько Любеновича у грузинському клубі не очікується фахівців з України.

Наприкінці червня Ворскла оголосила про підписання контракту з Желько Любеновичем та його штабом, який буде розрахований на один сезон. Проте фахівець залишив посаду головного тренера полтавської команди, пропрацювавши у клубі менше місяця.

Любенович також головним тренером працював у Минаї (2023-2025), з яким виступав в УПЛ та Першій лізі.