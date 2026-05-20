Вінгер Динамо Андрій Ярмоленко поділився очікуваннями від фіналу Кубка України проти ФК Чернігів. Його слова наводить пресслужба клубу.

Я слідкував за всім шляхом футбольного клубу Чернігів, вболівав за них у Кубку. Якщо чесно, я давно не дивився матчі в Україні, і щоб я так за когось вболівав, як за них, коли вони грали проти Металіста 1925.

Також багато жартів у мене в сім’ї. Повинні були приїхати мої батьки на гру, але через сімейні причини вони не зможуть бути. Я жартував із батьком, запитав: «За кого будеш вболівати?» Він відповів, що буде вболівати за Чернігів. То все - більше не спілкуємось (посміхається), - сказав Ярмоленко.