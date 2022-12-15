Макрон, який дав точний прогноз на матч ЧС-2022, незабаром озвучить нове пророкування
Макрон зайшов в роздягальню Марокко і назвав Амрабата кращим півзахисником ЧС-2022
Президент Франції підтримав гравців марокканської збірної після поразки
Еммануель Макрон
За інформацією відомого інсайдера Фабріціо Романо
в Twitter, президент Франції Еммануель Макрон прийшов в роздягальню збірної Марокко після півфіналу чемпіонату світу-2022.
«Мені сказали, що Макрон зайшов в роздягальню Марокко після гри і перед усім складом назвав Соф'яна Амрабата кращим півзахисником турніру».
На чемпіонаті світу в Катарі гравець «Фіорентини» зіграв шість матчів.
Нагадаємо, в півфіналі Франція не без проблем здолала збірну Марокко.
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