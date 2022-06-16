Максимов: «Скрипник у «Ворсклі» сам в усьому розбереться»

Колишній головний тренер «Ворскли» Юрій Максимов висловився про Вікторі скрипнику, Який призначений новим наставником полтавчан.

Я йому сказав, що він, як досвідчений тренер, сам розбереться, що до чого. Від себе додав, що в Полтаві хороша база, гарне керівництво і хороші футболісти. Все в його руках ».