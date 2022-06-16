«Ворскла» в Лізі конференцій зіграє з віце-чемпіоном Швеції
Максимов: «Скрипник у «Ворсклі» сам в усьому розбереться»
У полтавського клубу змінився головний тренер
Колишній головний тренер «Ворскли» Юрій Максимов висловився про Вікторі скрипнику, Який призначений новим наставником полтавчан.
«Скрипник вдало працював з« Зарей », команда грала в Лізі Європи. Після свого призначення в «Ворсклу» він мені дзвонив - ми поговорили на цю тему.
Я йому сказав, що він, як досвідчений тренер, сам розбереться, що до чого. Від себе додав, що в Полтаві хороша база, гарне керівництво і хороші футболісти. Все в його руках ».
Нагадаємо, тиждень тому «Ворскла» повідомила, що Скрипник буде новим наставником команди.
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