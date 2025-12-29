Сергій Разумовський

У 17-му турі італійської Серії А Рома вдома розгромила Дженоа.

«Вовки» забезпечили собі комфортну перевагу ще в першому таймі. Рахунок було відкрито на 14-й хвилині – Суле завершив атаку господарів результативним ударом. Вже за п’ять хвилин Рома подвоїла перевагу: відзначився Коне. А у другій половині тайму господарі забили втретє – Фергюсон скористався помилкою українця Руслана Маліновського, який під час розвитку атаки Роми віддав м’яч супернику, після чого епізод завершився голом.

Маліновський провів на полі 59 хвилин і, окрім результативної помилки, майже не відзначився позитивними діями: не завдав жодного удару по воротах, віддав 24 з 32 точних передач (75%) та не виграв жодного з п’яти єдиноборств – його оцінка склала катастрофічні 4.8. Рома довела гру до перемоги, хоча Дженоа все ж забила гол престижу наприкінці зустрічі – на 87-й хвилині відзначився Екатор. Український форвард Роми Артем Довбик з’явився на полі за п’ять хвилин до завершення основного часу: мав один дотик у штрафному суперника та показав 50% точних передач (2/4), але на повноцінну оцінку за відведений час не напрацював.

Рома набрала 33 очки і залишилася в зоні Ліги чемпіонів у турнірній таблиці. Відставання від лідера Інтера складає чотири бали.

Серія А, 17-й тур

Рома – Дженоа 3:1

Голи: Суле, 14, Коне, 19, Фергюсон, 31 – Екатор, 87

Рома: Свілар, Ермосо, Манчіні (Гіларді 74), Жолковські, Челік, М. Коне, Крістанте (Пісіллі 74), Веслі (Ренш 85), Суле (Ель-Шаараві 57), Дібала, Е. Фергюсон (Довбик 85)

Дженоа: Соммаріва, Естігор (Маркандаллі 59), Отоа, Васкес, Нортон-Каффі, Френдруп (Мазіні 79), Маліновський (Фіні 59), Еллертсон, Мартін, Вітінья (Ехатор 72), Екубан (Коломбо 59)

Попередження: Френдруп, 50