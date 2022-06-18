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Маліновський: «Мені нічого сказати путіну. Це як мати квартиру і незнайомця, що прикидається, ніби там живе»

Півзахисник «Аталанти» – про кривавого вбивцю
Футбол Українські легіонери
17:03
Маліновський: «Мені нічого сказати путіну. Це як мати квартиру і незнайомця, що прикидається, ніби там живе»

Лідер «Аталанти» і збірної України Руслан Маліновський зізнався calcionews24.com, що у нього не знайдеться слів для кривавого вбивці владіміра путіна:

«Мені нічого йому сказати. Той, хто робить певні дії, потім несе за них відповідальність.

Це як мати квартиру з терасою і незнайомця, який прикидається, ніби він там живе».

Також Маліновський пояснив, чому Алєксєй Міранчук, який живе в Італії, не наважується засудити свою батьківщину, яка пішла на Україну війною.

Сергій Лук'яненко
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Руслан Малиновський Аталанта

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