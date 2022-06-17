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Малиновський: «Міранчук теж проти збройного втручання, але в росії порушнику цензури загрожує до 30 років ув'язнення»

Український хавбек захистив свого партнера по команді
Футбол Українські легіонери
12:09
Малиновський: «Міранчук теж проти збройного втручання, але в росії порушнику цензури загрожує до 30 років ув'язнення»

Український хавбек «Аталанти» Руслан Малиновський відповів на запитання кореспондентів з Bergamo&Sport.

«Я пишаюся своїм народом. Пам'ятаю, якою було життя 20 років тому, коли батьки повинні були працювати на двох роботах, щоб утримувати сім'ю. У Бергамо я знайшов так багато людей з великим серцем. Багато шанувальники прийшли до мене, щоб запитати, як вони можуть допомогти.

Наш президент Зеленський не зник. Країна з ним, тому що він вирішив чинити опір, хоче жити в світі, жити в Європі і з Європою. А не з тими, хто приходить до вас додому і займає вашу терасу. Немає месседжей для путіна. Здійснюють певні дії понесуть за них відповідальність.

Мій партнер по «Аталанте» Олексій Міранчук теж проти збройного втручання, навіть якщо я не маю права робити заяви від його імені. Я добре знаю, що в росії порушує цензуру своїми думками загрожує до 30 років ув'язнення.

Найголовніша команда України - армія. В першу чергу ми підтримуємо дітей, які, можливо, втратили батьків і людей з Маріуполя. Якщо ти щось робиш в житті, то повинен віддавати всього себе ».


раніше Малиновський назвав цілі «Аталанти» на наступний сезон.

Петро Приходько
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Теги

Аталанта Руслан Малиновський Олексій Міранчук

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