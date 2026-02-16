Маліновський: «Ми продовжуємо боротися за результати, попереду ще багато матчів»
Українець відреагував на останній поєдинок своєї команди
1 день тому
Півзахисник Дженоа Руслан Маліновський прокоментував матч 25-го туру Серії А проти Кремонезе (0:0).
«Ми створили багато моментів, грали добре. Можливо, нам не вистачило останнього пасу. Я роблю все можливе у кожній грі, але один матч проходить краще, а інший – гірше. Це очко для нас після двох важких поразок: ми продовжуємо боротися за результати, попереду ще багато матчів», – цитує українця видання Buoncalcioatutti.
32-річний Маліновський у нинішньому сезоні провів 24 матчі за Дженоа, забивши п'ять голів та віддавши три результативні передачі.
Наразі команда українця посідає 16-е місце турнірної таблиці Серії А, маючи 24 залікові пункти в активі.
У наступному турі чемпіонату 22 лютого Дженоа зіграє вдома проти Торіно.