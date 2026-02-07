Гол Маліновського не допоміг Дженоа перемогти Наполі
Команди забили п’ять м’ячів на двох
У матчі 24-го туру Серії А Дженоа на своєму полі програла Наполі з рахунком 2:3.
Господарі вийшли вперед вже на третій хвилині зустрічі завдяки 11-метровому, який реалізував Руслан Маліновський. Але на 21-й хвилині неаполітанці почали вигравати з рахунком 2:1 після голів Расмуса Хойлунда і Скотта Мактомінея.
На 57-й хвилині Дженоа зрівняла рахунок, а в компенсований час гості отримали право на пенальті, який чітко реалізував Хойлунд.
Маліновського замінили на 74-й хвилині зустрічі.
Дженоа посідає 16-е місце в турнірній таблиці Серії А, маючи у своєму активі 23 очки. Наполі йде на третій позиції з 49 балами.
Серія А, 24-й тур
Дженоа – Наполі – 2:3
Голи: Маліновський, 3 (пенальті), Коломбо, 57 – Хойлунд, 20, 90+5 (пенальті), Мактоміней, 21.