Павло Василенко

У матчі 24-го туру Серії А Дженоа на своєму полі програла Наполі з рахунком 2:3.

Господарі вийшли вперед вже на третій хвилині зустрічі завдяки 11-метровому, який реалізував Руслан Маліновський. Але на 21-й хвилині неаполітанці почали вигравати з рахунком 2:1 після голів Расмуса Хойлунда і Скотта Мактомінея.

На 57-й хвилині Дженоа зрівняла рахунок, а в компенсований час гості отримали право на пенальті, який чітко реалізував Хойлунд.

Маліновського замінили на 74-й хвилині зустрічі.

Дженоа посідає 16-е місце в турнірній таблиці Серії А, маючи у своєму активі 23 очки. Наполі йде на третій позиції з 49 балами.

Серія А, 24-й тур

Дженоа – Наполі – 2:3

Голи: Маліновський, 3 (пенальті), Коломбо, 57 – Хойлунд, 20, 90+5 (пенальті), Мактоміней, 21.