Маліновський після голу Удінезе зрадів зняттю прокляття
Раніше українцеві дуже не щастило у цьому аспекті гри
22 хвилини тому
Півзахисник Дженоа Руслан Маліновський поділився емоціями у зв'язку зі своїм голом у матчі 14-го туру італійської Серії А проти Удінезе (2:1). Слова українця передає DAZN.
Хлопцям — мої компліменти, ми дуже наполегливо працювали. З досвіду знаю, що проти Удінезе важко грати, тут складно взяти очки. Результат дуже важливий, поле чудове, я радий перемозі. Через грип я тренувався лише два дні, тож теж задоволений.
582 дні без забитого пенальті? Сподіваюся, я зняв це прокляття і більше не промахуватимуся. Пенальті — це лотерея, суцільний хаос, але така вже футбольна реальність
Усі перипетії навколо матчу італійської Серії А, аналіз і огляд гри – на сторінці події Удінезе – Дженоа на Xsport. Усе найголовніше – в одному місці.