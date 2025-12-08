Півзахисник Дженоа Руслан Маліновський поділився емоціями у зв'язку зі своїм голом у матчі 14-го туру італійської Серії А проти Удінезе (2:1). Слова українця передає DAZN.

Хлопцям — мої компліменти, ми дуже наполегливо працювали. З досвіду знаю, що проти Удінезе важко грати, тут складно взяти очки. Результат дуже важливий, поле чудове, я радий перемозі. Через грип я тренувався лише два дні, тож теж задоволений.

582 дні без забитого пенальті? Сподіваюся, я зняв це прокляття і більше не промахуватимуся. Пенальті — це лотерея, суцільний хаос, але така вже футбольна реальність