У матчі 14 туру Сері А Удінезе приймав Дженоа на Фріулі. Уже на дев’ятій хвилині господарі пропустили небезпечний момент: удар Якуба Пьотровскі потрапив у захисника, а Кінан Девіс добив м’яч у ворота, але з очевидного офсайду.

Ближче до середини першого тайму ситуація стала змінюватися. На 34-й хвилині Лоренцо Коломбо збили у штрафному майданчику, що обернулося пенальті для генуезців. Українець Руслан Маліновський спокійно виконав одинадцятиметровий і вивів свою команду вперед — 0:1.

Після перерви Удінезе активізувався. Руй Модешту влучно прострілив на Пьотровскі, і той зрівняв рахунок на 65-й хвилині — 1:1. Здавалося, матч пройде до нічиєї, але гості все ж знайшли свій шанс наприкінці зустрічі. За сім хвилин до кінця основного часу Брук Нортон-Каффі завдав точного удару та встановив остаточний результат — 1:2.

Ця перемога стала другою поспіль для Дженоа. Команда піднялася подалі від небезпечної зони та наразі ділить 13-ту позицію. Удінезе йде одинадцятим.

Півзахисник Дженоа Руслан Маліновський відіграв у поєдинку 76 хвилин, після чого був замінений на Джуніора Месіаса.

Серія А. 14 тур

Удінезе - Дженоа 1:2 (Пьотровскі 65 - Маліновський 34 пен, Нортон-Каффі 83)