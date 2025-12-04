Сергій Разумовський

Півзахисник Руслан Маліновський та захисник Стефано Сабеллі повністю відновилися після перенесеного грипу і повернулися до тренувального процесу своєї команди. Про це інформує італійське видання Tuttomercatoweb, зазначаючи, що обидва гравці вже працюють разом із партнерами та готуються до найближчих офіційних матчів.

Завдяки одужанню обидва футболісти зможуть взяти участь у поєдинку 14-го туру італійської Серії А проти Удінезе, який заплановано на 8 грудня. Наявність Маліновського і Сабеллі розширює вибір для тренерського штабу та посилює конкуренцію за місце в стартовому складі, особливо з огляду на насичений календар зимової частини сезону.

Раніше грип не дозволив цим гравцям допомогти своїй команді в матчі 1/8 фіналу Кубка Італії проти Аталанти. У тій зустрічі колектив, за який виступає лідер збірної України, зазнав поразки від його колишнього клубу з рахунком 0:4 та припинив боротьбу за трофей. Відсутність одразу двох важливих виконавців позначилася як на глибині складу, так і на варіативності тактичних рішень тренера.

Тепер, після повернення до строю, Руслан Маліновський має шанс знову отримувати регулярну ігрову практику. Це важливо з огляду на березневі матчі збірної України у плей-оф європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2026.