Сергій Разумовський

В 1/8 фіналу Кубка Італії Аталанта на своєму полі розгромила Дженоа з рахунком 4:0.

Господарі відкрили рахунок уже на 19-й хвилині завдяки влучному удару Ґімшиті. А ключовим епізодом першого тайму стало вилучення Фіні на 36-й хвилині за пряму червону картку, після чого генуезькій команді стало ще важче стримувати натиск суперника.

Після перерви Аталанта повністю контролювала хід гри й методично дотискала суперника. На 54-й хвилині Де Роон подвоїв перевагу бергамасків, а під завісу зустрічі господарі добили «грифонів» іще двома голами. Відзначився Пашаліч, а вже в компенсований час, на 92-й хвилині, крапку поставив Аханор. Український півзахисник Дженоа Руслан Маліновський не зміг взяти участь у матчі проти свого колишнього клубу через хворобу.

Аталанта вийшла до чвертьфіналу. В наступному раунду бергамаски пройдуть випробування Ювентусом.

Кубок Італії, 1/8 фіналу

Аталанта – Дженоа 4:0

Голи: Ґімшиті, 19, Де Роон, 54, Пашаліч, 82, Аханор, 90+2

Аталанта: Спортьєлло, Ґімшиті (Брешіаніні 60), Гін, Колашинац (Аханор 60), Белланова (Бернасконі 74), Де Роон, Пашаліч, Залевські, К. Сулемана (Мальдіні 21), Де Кетеларе (Самарджич 60), Скамакка

Дженоа: Сігріст, Нортон-Каффі (Вентуріно 78), Отоа, Фіні, Васкес, Еллертсон, Мазіні, Френдруп (Онана 71), Станчу (Куенка 71), В. Карбоні (Маркандаллі 46), Ехатор (Екубан 71)

Вилучення: Фіні, 36 (пряма червона)

Огляд матчу буде доступний на сторінці події Аталанта – Дженоа.