Зінченко – про удар рф по Вінниці: «Покидьки будуть горіти у пеклі»
Маліновський: «Ви, тварюки, відповісте за Вінницю»
Три ракети армії рф влучили в цивільні об'єкти у центрі міста
17:28
Руслан Маліновський / Фото - Getty Images
Півзахисник збірної України Руслан Маліновський відреагував у своєму Instagram на події у Вінниці. Три ракети армії рф влучили в цивільні об'єкти у центрі міста.
Ви, тварюки, відповісте за це!!!Станом на 14 липня, 14:50, у результаті удару налічується 52 поранених і 20 загиблих, серед яких 3 дитини.
Раніше з різким засудженням дій окупаційної армії виступив хавбек збірної України Олександр Зінченко.
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