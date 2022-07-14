Маліновський: «Ви, тварюки, відповісте за Вінницю»

Три ракети армії рф влучили в цивільні об'єкти у центрі міста

Руслан Маліновський / Фото - Getty Images

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський відреагував у своєму Instagram на події у Вінниці. Три ракети армії рф влучили в цивільні об'єкти у центрі міста.

Ви, тварюки, відповісте за це!!!

Станом на 14 липня, 14:50, у результаті удару налічується 52 поранених і 20 загиблих, серед яких 3 дитини.

Раніше з різким засудженням дій окупаційної армії виступив хавбек збірної України Олександр Зінченко.