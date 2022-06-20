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Маліновський: «Я багато чому навчився у Гасперіні за ці три роки»

Хавбек «Аталанти» розповів про стосунки з італійським тренером
Футбол Серія А
13:19
Маліновський: «Я багато чому навчився у Гасперіні за ці три роки»
Гасперіні и Маліновський / Фото - Getty Images

Півзахисник «Аталанти» Руслан Маліновський висловився про стосунки з головним тренером Джан П'єро Гасперіні і результати останнього сезону. Слова українця передає Sky Sports.

Для мене дуже важливо, що цей тренер докладно доносить. Якщо ти робиш те, що він каже, все йде відмінно.

Я багато чого навчився у Гасперіні за ці три роки. Виступати за «Аталанту» непросто. Тобі завжди потрібно думати на полі, недостатньо бути просто гарним гравцем. Тільки в такому випадку можна досягти успіху.

Минулого сезону ми не досягли завдань, які перед собою ставила «Аталанта». Але в наступній кампанії ми обов'язково їх доб'ємося. Ми мали деякі проблеми, але грати в Серії А завжди складно. Нам є куди зростати.

Маліновський також прокоментував позицію одноклубника-росіянина з приводу війни в Україні.

Сергій Стаднюк
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Теги

Руслан Малиновський Аталанта Джан П'єро Гасперіні

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