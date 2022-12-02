З корабля на бал. Мартінес тільки покинув збірну Бельгії, а вже готовий працювати з клубом АПЛ
Мало не зламав лаву запасних. Жорстка реакція Лукаку на виліт збірної Бельгії з ЧС-2022
Команда Мартінеса не зуміла в останньому турі перемогти Хорватію
02 грудня 09:26
Збірна Бельгії сенсаційно покинула ЧС-2022, в останньому турі не перемігши Хорватію (0:0).
Форвард бельгійців Ромелу Лукаку дуже красномовно відреагував на виліт своєї команди з мундіалю, мало не зламавши лаву запасних.
Lukaku... pic.twitter.com/yoVClFt6yZ— GonçaloDias17 ( @ goncalo_diass17 ) December 1, 2022
Уже відомі 6 пар, які вийшли в 1/8 фіналу ЧС-2022.
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