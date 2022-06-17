«Аталанта» Малиновського хоче позбутися росіянина
Малиновський: «У наступному році точно вийдемо в єврокубки»
У минулому сезоні бергамаски зайняли 8 місце в Серії А
08:05
Півзахисник «Аталанти» Руслан Малиновський висловився про завдання команди на наступний сезон. його цитує Sky Sports.
«Майбутнє« Аталанти »? В цьому році ми не вийшли в єврокубки, але в наступному сезоні ми точно це зробимо. У нас були різні проблеми по ходу сезону, так як грати в Серії А завжди складно. Команда буде і далі прогресувати ».
«Аталанта» в минулому сезоні Серії А зайняла 8 -е місце і нікуди не потрапила.