Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
12:00
Pure Motorsport
12:15
Стронгмен. Чемпіонат України. 95кг

Малиновський: «У наступному році точно вийдемо в єврокубки»

У минулому сезоні бергамаски зайняли 8 місце в Серії А
Футбол Українські легіонери
08:05
Малиновський: «У наступному році точно вийдемо в єврокубки»

Півзахисник «Аталанти» Руслан Малиновський висловився про завдання команди на наступний сезон. його цитує Sky Sports.

«Майбутнє« Аталанти »? В цьому році ми не вийшли в єврокубки, але в наступному сезоні ми точно це зробимо. У нас були різні проблеми по ходу сезону, так як грати в Серії А завжди складно. Команда буде і далі прогресувати ».

«Аталанта» в минулому сезоні Серії А зайняла 8 -е місце і нікуди не потрапила.

Петро Приходько
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Аталанта Руслан Малиновський

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Малиновський: «Міранчук теж проти збройного втручання, але в росії порушнику цензури загрожує до 30 років ув'язнення»
Малиновський: «Міранчук теж проти збройного втручання, але в росії порушнику цензури загрожує до 30 років ув'язнення»
Футбол Українські легіонери
12:09
«Аталанта» Малиновського хоче позбутися росіянина
«Аталанта» Малиновського хоче позбутися росіянина
Футбол Серія А
12 червня 21:58
Малиновський: «Я б раніше зміг грати на більш високому рівні, якщо б було побільше таких, як П’ятов»
Малиновський: «Я б раніше зміг грати на більш високому рівні, якщо б було побільше таких, як П’ятов»
Футбол Збірна України
12 червня 15:58
Яремчук: «Це не робота Маліновського – забивати голи. Але вітаю його»
Яремчук: «Це не робота Маліновського – забивати голи. Але вітаю його»
Футбол Збірна України
12 червня 12:47
Коваленко: «Херсон – це Україна, 100 відсотків»
Коваленко: «Херсон – це Україна, 100 відсотків»
Футбол Серія А
08 червня 11:55
Маліновський не залишиться без тренера. Гасперіні повідомив, що не подасть у відставку
Маліновський не залишиться без тренера. Гасперіні повідомив, що не подасть у відставку
Футбол Серія А
08 червня 07:28

Новини: Футбол

Малиновський: «Міранчук теж проти збройного втручання, але в росії порушнику цензури загрожує до 30 років ув'язнення»
Малиновський: «Міранчук теж проти збройного втручання, але в росії порушнику цензури загрожує до 30 років ув'язнення»
Українські легіонери
12:09
Сабо: «В 1999-му путін заходив в роздягальню збірної України. Все перевіряли, у нього нечиста душа»
Сабо: «В 1999-му путін заходив в роздягальню збірної України. Все перевіряли, у нього нечиста душа»
Футбол в Європі
09:43
18-річний півзахисник «Дніпра-1» переїде до АПЛ
18-річний півзахисник «Дніпра-1» переїде до АПЛ
Українська Прем'єр-ліга
09:11
«Реал» додав трьох футболістів в список легенд клубу
«Реал» додав трьох футболістів в список легенд клубу
Прімера
08:32
Екс-гравець збірної України: «Ми зіграли в Лізі націй на 4 з плюсом»
Екс-гравець збірної України: «Ми зіграли в Лізі націй на 4 з плюсом»
Збірна України
08:13
Малиновський: «У наступному році точно вийдемо в єврокубки»
Малиновський: «У наступному році точно вийдемо в єврокубки»
Українські легіонери
08:05
Гравець «Краматорська» воює в складі «Азова»
Гравець «Краматорська» воює в складі «Азова»
Перша ліга
16 червня 23:05
Зозуля передав ЗСУ автомобіль швидкої допомоги
Зозуля передав ЗСУ автомобіль швидкої допомоги
Українські легіонери
16 червня 22:45
Захисник збірної України U-21: «Хотіли знати, що вже їдемо на Євро»
Захисник збірної України U-21: «Хотіли знати, що вже їдемо на Євро»
Збірна України
16 червня 21:58
Всі новини

Популярні новини

Колишній гравець збірної України служить в ЗСУ. Контузило під час обстрілу, потрапив в госпіталь і готується повертатися на фронт
Ексклюзив
Колишній гравець збірної України служить в ЗСУ. Контузило під час обстрілу, потрапив в госпіталь і готується повертатися на фронт
Хокей Хокей в Європі
10 червня 18:16
Майк Тайсон: «Тепер росія дійсно програє з точки зору громадської думки. Це гірше, ніж потрапити під ядерну бомбу»
Майк Тайсон: «Тепер росія дійсно програє з точки зору громадської думки. Це гірше, ніж потрапити під ядерну бомбу»
Бокс Професійний бокс
14 червня 12:58
Екс-гравець збірної росії: «Ми всі винні в тому, що відбувається в Україні»
Екс-гравець збірної росії: «Ми всі винні в тому, що відбувається в Україні»
Футбол Футбол в Європі
15 червня 17:59
Малиновський: «Я б раніше зміг грати на більш високому рівні, якщо б було побільше таких, як П’ятов»
Малиновський: «Я б раніше зміг грати на більш високому рівні, якщо б було побільше таких, як П’ятов»
Футбол Збірна України
12 червня 15:58
Збірна Ірландії зробила подарунок Україні, розгромивши Шотландію
Збірна Ірландії зробила подарунок Україні, розгромивши Шотландію
Футбол Збірна України
11 червня 20:53
Легендарний чемпіон світу: «Сьогодні немає боксера, який здатний побити Усика»
Легендарний чемпіон світу: «Сьогодні немає боксера, який здатний побити Усика»
Бокс Професійний бокс
16 червня 13:04
Всі новини