Маліновський: «Шкода, що це був матч, в якому лише переможець проходить далі. В Шотландії дуже люблять футбол»
Малиновський: «Пишаюся нашою командою. З такою грою і самовіддачею у нас є майбутнє »
Півзахисник збірної України – про поразку в матчі з Уельсом<br> <br>
16:51
Руслан Малиновський / Фото - TwitterХавбек збірної України Руслан Малиновський в Instagram поділився емоціями після поразки від Уельсу (0:1) в плей-офф відбору на ЧС-2022.
«Гордість за команду, трохи не пощастило. Але з такою грою, самовіддачею, у нас є майбутнє. Спасибі всім уболівальникам, хто підтримує нас. Всі перемоги попереду і не тільки на футбольному полі. Слава Україні».
А тим часом збірна України прибула в Дублін, де 8 червня проведе перший матч Ліги націй B.
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