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Малиновський: «Пишаюся нашою командою. З такою грою і самовіддачею у нас є майбутнє »

Півзахисник збірної України – про поразку в матчі з Уельсом<br> <br>
Футбол Збірна України
16:51
Малиновський: «Пишаюся нашою командою. З такою грою і самовіддачею у нас є майбутнє »
Руслан Малиновський / Фото - Twitter
Хавбек збірної України Руслан Малиновський в Instagram поділився емоціями після поразки від Уельсу (0:1) в плей-офф відбору на ЧС-2022.

«Гордість за команду, трохи не пощастило. Але з такою грою, самовіддачею, у нас є майбутнє. Спасибі всім уболівальникам, хто підтримує нас. Всі перемоги попереду і не тільки на футбольному полі. Слава Україні».




А тим часом збірна України прибула в Дублін, де 8 червня проведе перший матч Ліги націй B.

Володимир Кириченко
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(Голосів: 1)

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Руслан Малиновський

Коментарі 1

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7 червня 2022р. 17:04
А Малиновський знову зІграв не в повну силу.
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