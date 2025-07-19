Півзахисник Дженоа та збірної України Руслан Малиновський зазнав ушкодження, повідомляє Secolo XIX.

32-річний футболіст змушений був достроково зійти з поля.

Нагадаємо, що нещодавно Руслан переніс планову операцію – лікарі видалили синтетичні пластини, встановлені раніше внаслідок травми. Через реабілітацію хавбек, імовірно, більше не зіграє у поточному сезоні.

У кампанії 2024/25 Малиновський провів 10 матчів за Дженоа та віддав 3 гольові передачі. Його контракт з клубом чинний до літа 2027 року, а Transfermarkt оцінює гравця у 2,5 мільйона євро.