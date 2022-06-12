Яремчук: «Це не робота Маліновського – забивати голи. Але вітаю його»
Малиновський: «Я б раніше зміг грати на більш високому рівні, якщо б було побільше таких, як П’ятов»
Голкіпер завершив кар’єру в збірній України
15:58
Фото: УАФ
Хавбек збірної України Руслан Малиновський назвав Андрія Пятова легендою українського футболу:
Колись було таке покоління гравців, що молодим футболістам було дуже важко. Думаю, якщо б у мій час було би побільше таких, як Андрій Пятов, може я б і раніше зміг грати на більш високому рівні. Це людина, яка завжди підтримує та допомагає, справжній капітан і легенда українського футболу, який провів більше ста матчів. Гадаю, для кожного футболіста зіграти сто матчів за національну збірну – це велика гордість.
Нагадаємо, що П’ятов завершив кар’єру в національній команді.
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