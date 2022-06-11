Ярмоленко в запасі й останній вихід П'ятова. Склади на матч Україна – Вірменія
П'ятов завершив кар'єру в збірній, побивши унікальне досягнення Шовковського
Встановлено новий рекорд національної команди України
18:10
Андрей П'ятов / Фото - УАФ
Голкіпер Андрій П'ятов провів повний матч за збірну України. Команда розгромила Вірменію в Лізі націй (3:0).
Таким чином, воротар встановив рекорд «синьо-жовтих». Ця зустріч стала 47-й сухий для футболіста.
Раніше він ділив дане досягнення з нинішнім тренером Олександром Шовковським. У нього 46 матчів «на нуль».
Нагадаємо, гра проти Вірменії стала для П'ятова останньої за збірну України.