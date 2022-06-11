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П'ятов завершив кар'єру в збірній, побивши унікальне досягнення Шовковського

Встановлено новий рекорд національної команди України
Футбол Ліга націй UEFA
18:10
П'ятов завершив кар'єру в збірній, побивши унікальне досягнення Шовковського
Андрей П'ятов / Фото - УАФ

Голкіпер Андрій П'ятов провів повний матч за збірну України. Команда розгромила Вірменію в Лізі націй (3:0).

Таким чином, воротар встановив рекорд «синьо-жовтих». Ця зустріч стала 47-й сухий для футболіста.

Раніше він ділив дане досягнення з нинішнім тренером Олександром Шовковським. У нього 46 матчів «на нуль».

Нагадаємо, гра проти Вірменії стала для П'ятова останньої за збірну України.

Сергій Стаднюк
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Теги

Андрій Пятов Олександр Шовковський

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