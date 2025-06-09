Французький фланговий півзахисник Ліона Райан Шеркі незабаром стане гравцем Манчестер Сіті, повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.

Згідно з його інформацією, сума угоди за 21-річного футболіста становитиме 35 мільйонів євро, включаючи бонуси. Сам Шеркі підпише з англійським клубом контракт на п'ять років.

Нещодавно Райан дебютував за збірну Франції і одразу відзначився голом у матчі проти Іспанії, що завершився з рахунком 5:4.

У сезоні 2024/25 гравець провів 44 поєдинки на клубному рівні, забив 12 голів та віддав 20 результативних передач. За даними порталу Transfermarkt, його ринкова вартість становить 45 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Ліон відхилив першу пропозицію Ман Сіті по Шеркі.