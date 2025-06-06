Павло Василенко

Манчестер Сіті шукає заміну Кевіну Де Брюйне. Англійський клуб обрав Раяна Шеркі.

У четвер увечері гравець Ліона дебютував за збірну Франції. У матчі проти іспанців він продемонстрував відмінну гру, забивши гол та віддавши гольову передачу.

Саме Шеркі – номер один у списку бажань Манчестер Сіті. Він має змінити Кевіна Де Брюйне на стадіоні «Етіхад».

21-річний півзахисник уже погодив умови із англійським клубом. Він має підписати контракт до середини 2030 року, але чекає на угоду між клубами.

Перша пропозиція Манчестер Сіті становила 22,5 млн євро, проте Ліон його відхилив, повідомляє Sky Sport.

Французи просять за свою зірку 35–40 мільйонів євро. Отримати велику суму буде складно через те, що контракт гравця закінчується у червні наступного року.