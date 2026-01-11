Сергій Разумовський

Ювентус знову звернув увагу на правого захисника Манчестер Юнайтед Нуссаїра Мазрауї. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport, підкреслюючи, що інтерес туринців активізувався на тлі ситуації з ігровою практикою футболіста в Англії.

За даними джерела, за попереднього головного тренера Рубена Аморіма Мазрауї отримував небагато часу на полі: у сезоні він провів лише 9 матчів, набравши сумарно 443 хвилини. Саме цей фактор став одним із ключових у контексті можливого відходу, адже захисник не хоче втрачати темп і прагне регулярно грати, щоб підійти в найкращому стані до чемпіонату світу у складі збірної Марокко.

Водночас для Ювентуса це не нова кандидатура. Туринський клуб ще наприкінці серпня оцінював можливість підписання марокканця з нідерландським паспортом, а тепер, за інформацією італійських медіа, повернувся до цього варіанта та відновив предметний інтерес упродовж останніх днів.

