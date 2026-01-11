Манчестер, Мюнхен і Турин. Півфіналіст КАН повторить долю Канселу
Ювентус розглядає марокканця як підсилення правого флангу оборони
24 хвилини тому
Ювентус знову звернув увагу на правого захисника Манчестер Юнайтед Нуссаїра Мазрауї. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport, підкреслюючи, що інтерес туринців активізувався на тлі ситуації з ігровою практикою футболіста в Англії.
За даними джерела, за попереднього головного тренера Рубена Аморіма Мазрауї отримував небагато часу на полі: у сезоні він провів лише 9 матчів, набравши сумарно 443 хвилини. Саме цей фактор став одним із ключових у контексті можливого відходу, адже захисник не хоче втрачати темп і прагне регулярно грати, щоб підійти в найкращому стані до чемпіонату світу у складі збірної Марокко.
Водночас для Ювентуса це не нова кандидатура. Туринський клуб ще наприкінці серпня оцінював можливість підписання марокканця з нідерландським паспортом, а тепер, за інформацією італійських медіа, повернувся до цього варіанта та відновив предметний інтерес упродовж останніх днів.
