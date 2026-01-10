Аргентинський центральний захисник Маркос Сенесі влітку 2022 року перейшов до англійського Борнмута з нідерландського Фейєнорда за 15 мільйонів євро і за цей час став ключовим гравцем складу вишень.

Проте за півроку його контракт із клубом підходить до завершення, і 28-річний футболіст отримав право самостійно вести переговори з будь-якими іншими командами.

Ситуацією активно цікавиться туринський Ювентус. Поки Сенесі продовжує допомагати Борнмуту у виконанні завдань цього сезону, його агенти перебувають у Турині і найближчим часом мають намір обговорити перехід гравця влітку на правах вільного агента.

Як повідомляє Ніколо Скіра, зебри впевнено лідирують у перегонах за підписанням досвідченого захисника та близькі до укладання угоди. Цього сезону Сенесі провів 21 матч і зробив чотири результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що в Ювентус хочуть продовжити контракт зі Спалетті.