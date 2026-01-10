Ювентус прагне безкоштовно отримати лідера Борнмута
Сенесі не хоче продовжувати контракт із клубом
близько 1 години тому
Аргентинський центральний захисник Маркос Сенесі влітку 2022 року перейшов до англійського Борнмута з нідерландського Фейєнорда за 15 мільйонів євро і за цей час став ключовим гравцем складу вишень.
Проте за півроку його контракт із клубом підходить до завершення, і 28-річний футболіст отримав право самостійно вести переговори з будь-якими іншими командами.
Ситуацією активно цікавиться туринський Ювентус. Поки Сенесі продовжує допомагати Борнмуту у виконанні завдань цього сезону, його агенти перебувають у Турині і найближчим часом мають намір обговорити перехід гравця влітку на правах вільного агента.
Як повідомляє Ніколо Скіра, зебри впевнено лідирують у перегонах за підписанням досвідченого захисника та близькі до укладання угоди. Цього сезону Сенесі провів 21 матч і зробив чотири результативні передачі.
