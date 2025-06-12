Манчестер Сіті близький до трансферу таланта Русенборга
«Містяни» продовжують працювати на трансферному ринку
43 хвилини тому
Манчестер Сіті близький до підписання перспективного півзахисника норвезького Русенборга Сверре Нюпана, повідомляє авторитетне видання The Athletic.
За даними джерела, керівництво «містян» досягло попередньої домовленості з норвезьким клубом про трансфер 18-річного норвежця за рекордну для Норвегії суму, яка поки що тримається в секреті.
Тепер англійському клубу залишилося погодити з Нюпаном умови особистого контракту, після чого перехід буде офіційно оголошено.
Діючий контракт футболіста з Русенборгом розрахований до 31 грудня 2026, а його ринкова вартість за версією Transfermarkt становить 12 мільйонів євро. Цього сезону Сверре провів за свій клуб 10 матчів і забив один гол.