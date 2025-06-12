Манчестер Сіті близький до підписання перспективного півзахисника норвезького Русенборга Сверре Нюпана, повідомляє авторитетне видання The Athletic.

За даними джерела, керівництво «містян» досягло попередньої домовленості з норвезьким клубом про трансфер 18-річного норвежця за рекордну для Норвегії суму, яка поки що тримається в секреті.

Тепер англійському клубу залишилося погодити з Нюпаном умови особистого контракту, після чого перехід буде офіційно оголошено.

Діючий контракт футболіста з Русенборгом розрахований до 31 грудня 2026, а його ринкова вартість за версією Transfermarkt становить 12 мільйонів євро. Цього сезону Сверре провів за свій клуб 10 матчів і забив один гол.

Раніше Ман Сіті оголосив про гучний трансфер.