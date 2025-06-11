Англійський Манчестер Сіті впевнено розпочав літню трансферну кампанію та вже повідомляє про перші результати переговорів з іншими клубами.

Одним із досягнень стала угода з італійським Міланом, у якого клуб із Манчестера викупив нідерландського центрального півзахисника Тіджані Рейндерса.

Сума трансферу склала 70 мільйонів євро: 57 мільйонів Мілан отримає відразу, ще 10 мільйонів закладено як бонуси, що легко досягаються, і 3 мільйони — у вигляді складніших умов. Із новим клубом Рейндерс підписав контракт до 2030 року.

Минулий сезон виявився результативним для хавбека - він провів 54 матчі, забив 15 м'ячів і відзначився п'ятьма результативними передачами.

Раніше повідомлялося, що Райан Шеркі став футболістом Манчестер Сіті.