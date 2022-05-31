Зінченко: «Нам потрібно всім разом зупинити російську агресію. Тому що Україна – це країна волі, вона не здасться»

Гравець «Манчестер Сіті» і збірної України Олександр Зінченко відвідав прес-конференцію перед матчем проти Шотландії у відборі на чемпіонат світу-2022.

Настрій у нас бойовий. Кожен з гравців розуміє ситуацію в нашій країні. Тому хочу запевнити, що кожен з гравців буде віддавати себе не на 100%, на всі 200%.

Я сприймаю ідею роздати фанатам Шотландії слова гімну України дуже добре. Ми маємо бути разом в цій ситуації, ми маємо перемогти російську агресію і зупинити цю війну.

Я вже багато разів чув питання про те, якими були мої думки 24 лютого, коли почалася війна. Думаю, ви можете запитати у кожного українця – і відповідь буде однаковою. Неможливо описати ці емоції, поки ти сам їх не переживеш.

Речі, які зараз відбуваються в нашій країні неприйнятні. Це те, що я навіть не можу описати. Саме тому нам потрібно усім разом зупинити цю агресію. Нам потрібно перемогти, тому що Україна – це країна волі, вона ніколи не здається. Але я хочу сказати дещо. Багато країн, певно, не розуміють, що сьогодні це Україна, а завтра може бути хтось з вас. Ось чому ми маємо бути єдиними і побороти російську агресію всі разом.

Я багато разів говорив, що, напевно, в житті лише кілька разів тримав в руках зброю. Я впевнений, що буду більш корисним для моєї країни у Манчестері, зможу допомогти їй різними речима: надсилатиму різні речі, гроші, спілкуватимуся зі своєю аудиторією, даватиму інтерв’ю. Ми маємо показувати всьому світу, що відбувається зараз в Україні. Весь світ має знати справжню правду. Ось в цьому я бачу свою місію. Я на 100% згоден з Андрієм Шевченком, який сказав те ж саме.

У кожного з українців є головна мрія – зупинити війну. Я багато розмовляв з різними людьми, з різних країн. Я розмовляв з маленьким дітьми українськими. Вони нічого не розуміють... Але вони кажуть одне, що мріють про те, аби війна закінчилася.

Але якщо говорити про футбол, то у нас теж є мрія, у нас є своя мрія. Мрія поїхати на чемпіонат світу. Подарувати ці емоції українцям. В цей непростий час. Тому що вони цього заслуговують.

Я сподіваюся, що буде багато глядачів, але ми розуміємо, що певна кількість українців не матиме можливість подивитися матч. Однак я впевнений, що вся Україна, хто матиме таку можливість, буде дивитися цю гру. І ми будемо відчувати цю підтримку. Це 100%. І я вже багато разів казав про це, що ми можемо багато говорити, але потрібно зробити свою справу на полі. Це те, що ми будемо намагатися зробити завтра: потішити їх і змусити пишатися нами».