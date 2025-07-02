Португальський воротар Порту Діогу Кошта потрапив до сфери інтересів Манчестер Сіті, повідомляє видання Fichajes.

За даними джерела, головний тренер англійської команди Пеп Гвардіола незадоволений формою Едерсона та розглядає можливість замінити його новим голкіпером. Як потенційний наступник розглядається саме Кошта.

Манчестерський клуб серйозно націлений на трансфер португальця, у контракті якого прописано суму викупу — 75 мільйонів євро. Перехід може відбутися вже цього літа.

Минулого сезону Діогу Кошта провів 43 поєдинки, в 19 з яких зумів зберегти ворота в недоторканності. Загалом воротар пропустив 45 м'ячів.

Раніше Гвардіола прокоментував поразку своїх підопічних від Аль-Хіляля у 1/8 фіналу клубного чемпіонату світу.