Англійський Манчестер Сіті опублікував привітання на адресу захисника збірної Узбекистану Абдукодіра Хусанова, який 5 червня допоміг своїй команді здобути історичну путівку на чемпіонат світу-2026. У матчі передостаннього туру азійського відбору Узбекистан зіграв унічию з ОАЕ (0:0) та гарантував собі друге місце у групі 1.

Пряма мова з офіційних соцмереж клубу:

Вітаємо Абдукодіра Хусанова та всю збірну Узбекистану з першим в історії виходом на чемпіонат світу

Набране очко дозволило узбекистанцям зберегти перевагу в чотири бали над ОАЕ перед завершальним туром і достроково кваліфікуватися на ЧС-2026.

Абдукодір Хусанов перейшов до Манчестер Сіті в січні 2025 року. У своєму дебютному сезоні в АПЛ він провів шість матчів.