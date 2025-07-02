Манчестер Сіті має намір розпочати переговори щодо продовження контракту з португальським захисником Рубеном Діашем, повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією інсайдера, клуб планує активізувати переговорний процес у найближчі тижні. І керівництво, і сам гравець зацікавлені у продовженні співпраці. Поточна угода між сторонами розрахована до літа 2027 року.

Минулого сезону Діаш взяв участь у 44 матчах за Манчестер Сіті у всіх турнірах, проте результативними діями не відзначився.

Раніше з'явилася інформація, що клуб також розглядає посилення воротарської позиції.