Власники «Манчестер Сіті» придбають відомий італійський клуб
«Манчестер Сіті» на цілих шість років підписав хавбека збірної Англії
Заміна для Фернандіньо
Келвін Філліпс / Фото - Манчестер Сіті
Півзахисник Келвін Філліпс перейшов з «Лідса» до «Манчестер Сіті». Про це повідомляє прес-служба «городян».
Контракт підписаний одразу на шість років. За даними The Athletic, сума трансферу склала 42 мільйони фунтів плюс 3 млн у вигляді бонусів.
У свої 26 років Філліпс провів 23 матчі за збірну Англії. Також на його рахунку гол і три асисти у 49 зустрічах АПЛ.
Раніше повідомлялося, що «Манчестер Сіті» планує грандіозний обмін за участі Олександра Зінченко.