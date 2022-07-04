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«Манчестер Сіті» на цілих шість років підписав хавбека збірної Англії

Заміна для Фернандіньо
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
12:19
«Манчестер Сіті» на цілих шість років підписав хавбека збірної Англії
Келвін Філліпс / Фото - Манчестер Сіті

Півзахисник Келвін Філліпс перейшов з «Лідса» до «Манчестер Сіті». Про це повідомляє прес-служба «городян».

Контракт підписаний одразу на шість років. За даними The Athletic, сума трансферу склала 42 мільйони фунтів плюс 3 млн у вигляді бонусів.

У свої 26 років Філліпс провів 23 матчі за збірну Англії. Також на його рахунку гол і три асисти у 49 зустрічах АПЛ.

Раніше повідомлялося, що «Манчестер Сіті» планує грандіозний обмін за участі Олександра Зінченко.

Сергій Стаднюк
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Теги

Манчестер Сіті Келвін Філліпс Лідс

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