«Манчестер Сіті» на цілих шість років підписав хавбека збірної Англії

Заміна для Фернандіньо

Келвін Філліпс / Фото - Манчестер Сіті

Півзахисник Келвін Філліпс перейшов з «Лідса» до «Манчестер Сіті». Про це повідомляє прес-служба «городян».

Контракт підписаний одразу на шість років. За даними The Athletic, сума трансферу склала 42 мільйони фунтів плюс 3 млн у вигляді бонусів.

У свої 26 років Філліпс провів 23 матчі за збірну Англії. Також на його рахунку гол і три асисти у 49 зустрічах АПЛ.

Раніше повідомлялося, що «Манчестер Сіті» планує грандіозний обмін за участі Олександра Зінченко.