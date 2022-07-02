Екс-клуб Ярмоленка не може зацікавити Зінченка умовами контракту
Зінченко може опинитися в Італії. «Манчестер Сіті» планує грандіозний обмін
«Містяни» жадають підписати захисника туринського клубу
14:21
Олександр Зінченко / Фото - Twitter«Манчестер Сіті» продовжує шукати варіанти для трансферу захисника «Ювентуса» Маттейса де Лігта. Про це повідомляє Calciomercato.
«Ювентус» оцінює 22-річного гравця більш ніж в 100 мільйонів євро. Чинний чемпіон АПЛ готовий включити в угоду кількох своїх футболістів.
Туринці можуть обміняти де Лігта на хавбека Ілкая Гюндогана, контракт якого закінчується влітку 2023 року. Також в Італію може переїхати гравець збірної України Олександр Зінченко.
Перехід обох футболістів оцінюється в 50-60 мільйонів євро. В такому випадку «городянам» доведеться доплатити за де Лігта ще 40-50 мільйонів.
Раніше повідомлялося, що лондонський «Вест Хем» почав працювати над трансфером Зінченко.
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