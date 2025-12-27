Павло Василенко

Манчестер Сіті здобув восьму перемогу поспіль у всіх змаганнях та шосту в Англійській Прем'єр-лізі , перемігши Ноттінгем Форест з рахунком 2:1 у матчі 18-го туру АПЛ.

Команди провели нудний перший тайм, у якому не було жодного удару у створ воріт. Однак після перерви обидві команди прагнули перемоги. Тіджані Рейндерс (48-а хвилина) відкрив рахунок, але невдовзі Омарі Гатчінсон зрівняв рахунок. Раян Шеркі приніс «містянам» три очки на 83-й хвилині.

Український захисник Ноттінгем Форест Олександр Зінченко, який у 2016-2022 роках виступав за Манчестер Сіті, провів весь матч на лаві для запасних.

Таким чином, Манчестер Сіті витіснив Арсенал з вершини турнірної таблиці, принаймні на кілька годин. Наразі команда Хосепа Гвардіоли має на одне очко більше, ніж «каноніри», які незабаром прийматимуть Брайтон на «Емірейтс».

АПЛ, 18-й тур

Ноттінгем Форест – Манчестер Сіті – 1:2

Голи: Хатчінсон, 54 – Рейндерс, 48, Шеркі, 83.