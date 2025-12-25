Партнер Зінченка може приєднатися до Барселони
Каталонський клуб планує підписання 23-річного оборонця Ноттінгем Форест
близько 1 години тому
Барселона знову звернула увагу на центрального захисника Ноттінгема Форест Мурільйо.
Як повідомляє Diario Sport, керівництво каталонського клубу розглядає варіант із підписанням 23-річного бразильського футболіста, проте основний фокус робиться на літнє трансферне вікно. Перехід узимку в Барселоні вважають малоймовірним. Наголошується, що представники синьо-гранатових вже встигли провести перші неофіційні контакти зі стороною гравця.
При цьому потенційна угода може коштувати недешево, оскільки Мурільйо перебуває у сфері інтересів відразу кількох топ-клубів англійської Прем'єр-ліги, що суттєво підвищує його трансферну вартість.
