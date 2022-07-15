«Арсенал» уважає Зінченка пріоритетною метою на літо
«Манчестер Сіті» назвав шалену суму, за яку готовий відпустити Зінченка
Трансфер Садіо Мане в «Баварію» обійшовся дешевше
10:39
Чемпіони Англії «Манчестер Сіті» визначилися з сумою, за яку готові відпустити Олександра Зінченка.
Daily Mail повідомляє, що містяни розраховують заробити на трансфері українця близько 35 мільйонів фунтів стерлінгів.
Головним претендентом на гравця є «Арсенал». Однак також зацікавленість до нього проявляють «Евертон», «Вест Гем» і «Челсі».
Варто відзначити, що, до прикладу, трансфер Садіо Мане в «Баварію» прийшов за менш ніж 30 мільйонів фунтів стерлінгів.
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