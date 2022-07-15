«Манчестер Сіті» назвав шалену суму, за яку готовий відпустити Зінченка

Трансфер Садіо Мане в «Баварію» обійшовся дешевше

Чемпіони Англії «Манчестер Сіті» визначилися з сумою, за яку готові відпустити Олександра Зінченка.

Daily Mail повідомляє, що містяни розраховують заробити на трансфері українця близько 35 мільйонів фунтів стерлінгів.

Головним претендентом на гравця є «Арсенал». Однак також зацікавленість до нього проявляють «Евертон», «Вест Гем» і «Челсі».

Варто відзначити, що, до прикладу, трансфер Садіо Мане в «Баварію» прийшов за менш ніж 30 мільйонів фунтів стерлінгів.