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«Манчестер Сіті» назвав шалену суму, за яку готовий відпустити Зінченка

Трансфер Садіо Мане в «Баварію» обійшовся дешевше
Футбол Українські легіонери
10:39
«Манчестер Сіті» назвав шалену суму, за яку готовий відпустити Зінченка

Чемпіони Англії «Манчестер Сіті» визначилися з сумою, за яку готові відпустити Олександра Зінченка.

Daily Mail повідомляє, що містяни розраховують заробити на трансфері українця близько 35 мільйонів фунтів стерлінгів.

Головним претендентом на гравця є «Арсенал». Однак також зацікавленість до нього проявляють «Евертон», «Вест Гем» і «Челсі».

Варто відзначити, що, до прикладу, трансфер Садіо Мане в «Баварію» прийшов за менш ніж 30 мільйонів фунтів стерлінгів.

Сергій Лук'яненко
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Олександр Зінченко Манчестер Сіті

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