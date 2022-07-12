«Манчестер Сіті» продовжив контракт з ключовим півзахисником

Родрі виступатиме за « містян» до 2027-го року

« Манчестер Сіті » продовжив контракт з півзахисником Родрі, Повідомляє прес-служба « городян ».

Новий контракт Родрі з « Манчестер Сіті » розрахований до літа 2027-го року.

26-річний Родрі приєднався до « Манчестер Сіті » в 2019-му році. За три сезони провів 151 матч за клуб, забив 13 м'ячів і зробив 9 гольових передач.

Раніше повідомлялося, що вінгер « Манчестер Сіті » Рахім Стерлінг піде в « Челсі ».