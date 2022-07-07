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THE FOOTBALL REVIEW

Стерлінг підписав тривалий контракт з «Челсі»

Джерело також повідомило суму трансферу з «Манчестер Сіті»
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
09:26
Стерлінг підписав тривалий контракт з «Челсі»
Рахім Стерлінг / Фото: Sky Sports

Вінгер Рахім Стерлінг перейшов з «Манчестер Сіті» до «Челсі». Про це в своєму твіттері повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, контракт з 27-річним гравцем розрахований до 2027 року. Сума трансферу склала 50 мільйонів євро.

Крім того, англієць стане найбільш високооплачуваним футболістом «Челсі», повідомляє інсайдер Фабріціо Романо. За інформацією BBC, вінгер вибрав саме «аристократів» через роль, відведену йому в команді і бачення футболу головного тренера Томаса Тухеля.

Раніше повідомлялося, що тим же маршрутом може вирушити захисник «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко.

Сергій Стаднюк
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Теги

Рахім Стерлінг Манчестер Сіті Челсі

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